Один насильник в Одесской области уже получил срок, другой ждет суда

По информации областной Прокуратуры , сорокалетний житель Болградского района , который в конце августа в селе Десантном Болградского района совершил изнасилование и попытку убийства своей одиннадцатилетней падчерицы приговорен к пятнадцати годам лишения свободы. После совершения преступления преступник сбежал и несколько дней скрывался, пока не был задержан по месту проживания в Измаильском районе.

Что же касается другого насильника, который в конце сентября изнасиловал и убил шестнадцатилетнюю девушку в районе села Дивизия Татарбунарского района, то Белгород- Днестровская Прокуратура закончила досудебное расследование и передала дело в суд.

Отметим, что по показаниям обвиняемого, он пошел на преступление ради…мобильного телефона, по которому разговаривала убитая.