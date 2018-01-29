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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Медицинский эффект «волшебного пенделя»

Категория: Новости


Медицинский эффект «волшебного пенделя»

   Минздрав таки подписал приказ о выделении Одесской области трех тысяч доз вакцин против кори. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Максим Степанов. По его словам, «…только вчера отдал распоряжение директору департамента здравоохранения отправляться лично в Минздрав с требованием выделения вакцин от кори и вот, наконец, дождались, приказ о тысяч вакцин подписан. По словам губернатора, поставка будет осуществлена за счет перераспределения из Днепропетровской области.

Отметим, что по данным департамента здравоохранения, региону необходимо , по меньшей мере, двенадцать тысяч доз. «Ищу по регионам еще девять тысяч доз. Будем действовать по той же схеме. Сначала найдем, откуда можно перераспределить, а затем снова обратимся в Минздрав за распоряжением!»- отметил глава региона. Напомним, что как выяснилось в ходе аппаратного совещания, в Минздраве якобы просто некому было подписать приказ о перераспределении вакцин. И.о. министра в отпуске, а ее заместитель, которому переходит право визирования документов - на больничном!



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