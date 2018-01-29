23 жителям льготной категории Киевского района Одессы назначена одноразовая материальная помощь

30 января 2018 года состоялось заседание Координационного совета по вопросам оказания адресной материальной помощи жителям Киевского района города Одесса (протокол № 1), на котором были рассмотрены обращения малообеспеченных граждан и граждан льготной категории, проживающих в районе. На основании решения Координационного совета 23 гражданам назначена адресная одноразовая материальная помощь на решение социально-бытовых проблем:

- 2 ветеранам войны;

- 1 семье погибших (умерших) ветеранов войны;

- 1 семье, пострадавшей от пожара;

- 12 инвалидам;

- 7 жителям района, имеющим статус «дети войны».

Одноразовая помощь малообеспеченным и льготным категориям жителям Киевского района города Одессы предоставляется в рамках Городской целевой программы оказания социальных услуг и других видов помощи незащищённым слоям населения города Одессы на 2018-2020 годы, утверждённой решением Одесского городского совета от 14.12.2017 г. №2742-VIІ.