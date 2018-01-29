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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

23 жителям льготной категории Киевского района Одессы назначена одноразовая материальная помощь

Категория: Новости

23 жителям льготной категории Киевского района Одессы назначена одноразовая материальная помощь

   30 января 2018 года состоялось заседание Координационного совета по вопросам оказания адресной материальной помощи жителям Киевского района города Одесса (протокол № 1), на котором были рассмотрены обращения малообеспеченных граждан и граждан льготной категории, проживающих в районе. На основании решения Координационного совета 23 гражданам назначена адресная одноразовая материальная помощь на решение социально-бытовых проблем:
- 2 ветеранам войны;
- 1 семье погибших (умерших) ветеранов войны;
- 1 семье, пострадавшей от пожара;
- 12 инвалидам;
- 7 жителям района, имеющим статус «дети войны».
Одноразовая помощь малообеспеченным и льготным категориям жителям Киевского района города Одессы предоставляется в рамках Городской целевой программы оказания социальных услуг и других видов помощи незащищённым слоям населения города Одессы на 2018-2020 годы, утверждённой решением Одесского городского совета от 14.12.2017 г. №2742-VIІ.


Источник: Одесский горсовет



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