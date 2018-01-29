Новые капризы погоды.

2 февраля в Одесской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в ГСЧС, это решение принято вследствие прогноза синоптиков. Согласно которому с утра 2 февраля в области ожидается сильный туман и порывистый ветер. В результате видимость на трассах не будет превышать пятисот, а местами и двухсот метров. Что же касается ветров, то порывы составят до четырнадцати метров в секунду. Отметим, что, по мнению экспертов, это может привести к обрывам линий электропередач, что, в свою очередь, чревато обесточиванием новых населенных пунктов. Впрочем, как показывает практика, для опор электропередачи, падение которых стало основной причиной обесточивания более шести сотен городов, сел и поселков в регионе 18 января, такие порывы ветра опасности не представляют.