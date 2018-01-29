В нынешнем году троллейбусный парк Одессы ожидает самое масштабное в его истории обновление

Как рассказал в ходе заседания депутатской комиссии про экономике директор профильного департамента Сергей Тетюхин. После того, как в город поступят все сорок семь закупленных в Белоруссии троллейбусов, троллейбусный парк будет обновлен более, чем наполовину. И, надо сказать, время для этого пришло уже давно. Ведь на маршрутах до сих пор работают троллейбусы еще советской сборки. После решения троллейбусной проблемы горолд намерен перейти к обновлению трамвайного партка. По имеющейся информации, рассматривается вопрос закупки более полусотни современных трамваев. Отметим, однако. Что сроки поступления в Одессу уже закупленных троллейбусов, походе , постепенно сдвигаются. Так если в конце прошлого года директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман говорил, что все закупленные троллейбусы поступят в город уже в первом полугодии, то теперь Сергей Тетюхин уже говорит о всем 2018 годе.