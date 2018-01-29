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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Губернатор Одесской области обращается в Минздрав через…Фейсбук!

Категория: Новости


Губернатор Одесской области обращается в Минздрав через…Фейсбук!

   Об этом сообщил в соцсетях сам Максим Степанов. По его словам, все официальные обращения в министерство здравоохранения по поводу выделения одесскому региону противодифтерийной сыворотки остались без ответа. Поэтому теперь он решил обратиться к руководству Минздрава через Фейсбук. Максим Степанов подчеркнул, что «…как врач, я хорошо понимаю, что сыворотку просто жизненно необходимо ввести больному при первых клинических проявлениях болезни. В противном случае он может умереть!» Поэтому тот факт, что даже тот небольшой запас сыворотки, который имеется в стране. «…Находится на складе, а не распределен по регионам, это недопустимый нонсенс!» Напомним, что как ранее сообщил глава региона, на сегодняшний день на всю страну имеется всего девятьсот доз противодифтерийной сыворотки!



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