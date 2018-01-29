Паспорта одесситов проверят на подлинность

Исполняющий обязанностей главы ведомства Государственной миграционной службы Максим Соколюк сообщил, что масштабный контроль и проверка причин получения гражданства за всё время независимости Украины, начаты. Пристальное внимание будет уделено гражданам, получившим новое свидетельство о рождении, а также по постановлению судов, подтвердивших факт проживания в Украине до 1991года. Важное решение было принято в связи с участившимися эпизодами появления фальшивых документов, которые были выданы должностными лицами миграционной службы, о проживании в стране до 1991 года.