Определен Индекс интеркультурности Одессы

В рамках международной туристической недели 18 апреля 2017 года в Одесском городском совете состоялось подписание Меморандума о присоединении нашего города к Национальной сети интеркультурных городов (ICC-UA), которая действует в рамках международной программы межкультурных городов Совета Европы (ICC).

Программа ICC поддерживает интеркультурные города в разработке стратегии и механизмов управления этнокультурным многообразием и интеркультурной интеграции.

Одним из первых этапов сотрудничества стал расчет индекса интеркультурности городов путем заполнения анкеты, который проходил в августе 2017 года. Анкета сформирована экспертами программы и показывает, насколько тот или иной город соответствует стандартам интеркультурности.

По результатам анализа анкеты Одесса занимает:

• 17 место среди 93 городов с общим показателем межкультурного города 70% (после Осло (85%), Барселоны (72%), Дортмунда (71%);

• 12 место среди городов с более чем 200 000 жителей, опережая Лиссабон, Люблин и Страсбург;

• 13 место - среди городов, где проживает более 15% иностранных граждан, и опережая Мюнхен, Роттердам и Берген.

Как показывает анализ анкеты, все районы Одессы привлекают людей разных культур, в городе нет этнически разделенных районов.

Также город играет важную роль в поддержании межкультурной интеграции по ряду торговых, экономических, социальных и культурных мероприятий (на местном, национальном и международном уровнях) и партнерства с различными этнокультурными группами, центрами, ассоциациями и предприятиями.

Участие в программе ICC дает возможность расширить круг международных связей, пользоваться ресурсами, экспертной поддержкой, советами и ноу-хау европейской и национальной сетей; заявить о статусе Одессы, о работе по развитию социальной и культурной сфер на уровне всех европейских государств и 121 города - участника Программы, среди которых такие крупные города: Париж, Токио, Барселона и Осло.