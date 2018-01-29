Памятник Екатерине - быть или не быть. Суд перенесен на 5 февраля

Одесский апелляционный суд перенес рассмотрение дела по иску Ассоциации казацких обществ «Сич» к городским властям. Причиной переноса является неявка одного из членов коллегии. Судебное заседание состоится 5 февраля.



Отметим, что споры вокруг данного памятника идут уже давно. Так, националисты уверены, что решение о переносе памятника «Потемкинцам — потомки» с Екатерининской площади на Таможенную в 2006 году было незаконным, а, следовательно, незаконной является установка на этом месте памятника основательнице Одессы. Потому они требуют демонтировать памятник Екатерине II.

В сентябре 2017 года Приморский райсуд Одессы подтвердил незаконность установки памятника, отменив соответствующее решение Одесского горсовета 2006 года. Однако суд не стал обязывать городские власти сносить памятник, оставив данный вопрос на их усмотрение. Поэтому националисты обжаловали данное решение в Одесском апелляционном административном суде. Они надеются, что апелляционная инстанция обяжет мэрию снести монумент.

Напомним, ранее Институт Нацпамяти порекомендовал одесским властям демонтировать памятник Екатерине II. При этом городской голова Одессы Геннадий Труханов выступил против посягательств на монумент.