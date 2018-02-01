Апелляционный суд оставил земельный участок за Ломаченко

Судья Одесского апелляционного хозяйственного суда принял решение оставить земельный участок в Белгород-Днестровском известному украинскому боксеру Василию Ломаченко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что ранее спортсмену был выделен земельный участок по адресу ул. Кишиневская, 10-а, который находится в нескольких метрах от Аккерманской крепости.

Представители Минобороны Украины сообщили, что эта их земля, потому приняли решение подать иск против Ломаченко в суд.

Добавим, решение по этому делу было принято 23 октября 2017 года, в котором сказано, что земля продолжит оставаться за Ломаченко.