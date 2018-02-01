Сокращение очереди за биопаспортами пока что отменяется

Департамент предоставления админуслуг перенес закупку оборудования для 10 новых станций, которые будут принимать документы для выпуска биометрических паспортов.Об этом в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам экономики рассказала руководитель департамента Евгения Абрамова.По ее словам, департамент в течение прошлого года выдавал такие паспорта в Киевской и Малиновской райадминистрациях. Одесситы записывались сюда в очередь со всего города. А вот с закупкой оборудования для здания «новой мэрии» на Косовской возникли проблемы.

Самая острая ситуация оказалась с выдачей ID-карт в качестве первого паспорта. Все дело в том, что такие карты имеют четкую привязку к месту жительства, потому было важно закупить новое оборудование.

По словам Евгении Абрамовой, Государственная миграционная служба долго не давала требований к оборудованию, потому тендер объявили только в ноябре, а оборудование попытались закупить в декабре. Однако из трех тендеров состоялся только один - на фотооборудование. Остальные не состоялись, так как у поставщиков не было в наличии такого количества оборудования.

Пока на Косовской в помещении «новой мэрии» собрали несколько станций из наличного оборудования и закупленного, а также переместили станции из Киевского района на время ремонта. Таким образом сейчас обеспечивают выдачу паспортов жителям всех районов города. Но очереди до лета до сих сохраняются. Между тем, даже те одесситы, которые сдали документы, долго ждут паспорта, так как есть задержка с печатью со стороны ГП «Документ».

Неиспользованные же 3,4 млн грн планируют все-таки потратить на закупку 10 новых станций в этом году. Депутаты - члены комиссии одобрили выделение таких средств.