В военном городке Дачное-2 построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Южное территориальное квартирно-эксплуатационное управление объявило тендер для выбора компании, которой заплатят за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в военном городке Дачное-2

Об этом сообщили в системе электронных закупок Рrozorro.

По данным системы, конкурс запланирован на 13 февраля. Ожидаемая стоимость закупки - 25 миллионов 580 тысяч 770 гривень.

Строительство компания-победитель должна будет закончить до 25 декабря 2018 года, хотя предусматривается, что оно может затянуться.

В октябре 2017 года главный инженер Южного ТерКЭУ полковник Юрий Подгаецкий сообщил, что вблизи Одессы для морских пехотинцев строят современный военный городок с казармами, столовой на тысячу человек, единым типовым физкультурно-оздоровительным комплексом и котельной. Общая смета проекта составит около 250 миллионов гривень.

Напомним, в декабре полиция получила разрешение на доступ к документам касающимся тендера на строительство здания казармы в военном городке Дачное-2. Полицейские подозревали, что одна из компаний предоставила недостоверную информацию в официальных документах, которые предоставлялись в составе тендерного предложения, при проведении конкурсных торгов.