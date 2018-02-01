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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Строительство моста через Сухой лиман между Одессой и Черноморском будет завершено уже до конца лета..

Категория: Новости


Строительство моста через Сухой лиман между Одессой и Черноморском будет завершено уже до конца лета..

   Об этом сообщил губернатору в ходе инспекционной поездки на место работ вице-мэр Чернроморска Юрий Крук. По его словам, установлены уже четыре опоры из четырех и можно начинать работы по установке перекрытий. При этом, как выяснилось, финансирование работ выделено почти на две трети. Совместными усилиями АМПУ и горсовета Черноморска и порта удалось выделить восемьдесят два миллиона гривен.

Для завершения работ необходимо еще сорок семь с половиной миллионов. Губернатор пообещал, что тридцать миллионно будут выделены из Фонда регионального развития. Остальные же средства придется изыскать Черноморску. В случае стабильно финансирования строительство планируют закончить уже к о Дню Независимости Украины. Напомним, что до настоящего времени тпарнспортное сообщение проводится по паромноц переправе, которая даже полвека назад считалась временной.



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