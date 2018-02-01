Троллейбусы и маршрутки- война на уничтожение?

Городской электротранспорт впервые в своей истории начинает вытеснять маршрутки. Первая «уничтожающая атака» проводится на маршруте №9. Как рассказал нашему корреспонденту директор КП «Одесгорэлестротранс», Дмитрий Жеман, уже со следующей недели троллейбусы будут ходить буквально через каждые пять минут. «Причем в часы пик интервалы будут даже меньше!» Для этого число троллейбусов, работающих на маршруте, будет увеличено в полтора раза.

Что же касается маршруток, то их число будет , наоборот, сокращено и они будут ходить с и гораздо большим интервалом –около двадцати минут. Т.е практически вдвое реже, чем сейчас. Более того, в дальнейшем маршрутки с этого направления могут быть убраны вовсе. «Вообще, дублирующие электротранспорт автобусные маршруты нужно упразднять, поскольку они «убивают» более надежный и экологически чистый муниципальный транспорт!» -уверен чиновник.