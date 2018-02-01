Массовое отравление в Черноморске

В Черноморске после посещения пиццерии шесть человек были госпитализированы. Пятерым из них поставили диагноз "сальмонеллез". По данному факту открыто уголовное производство по статье "нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Если вину сотрудников пиццерии докажут, ее владельцу грозит штраф.

Отметим, что для проверки качества продуктов, используемых в заведении, была взята проба. Лабораторные исследования продлятся 5-7 дней. В этот период пиццерия продолжит работу.