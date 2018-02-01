Дамочка с метадоном на автовокзале в Белгород-Днестровском

40-летняя женщина попыталась передать в Одессу 46 пакетиков с наркотиками под видом посылки с едой. Отправить метадон она планировала через водителя рейсового автобуса. Об этом сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции.

Дама слишком нервничала, чем и привлекла внимание полицейских. Когда они начали проверять содержимое пакета, то кроме еды там обнаружили 46 пакетиков с метадоном и 900 гривен.Наркотики направили на экспертизу. Сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).