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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Дамочка с метадоном на автовокзале в Белгород-Днестровском

Категория: Новости

Дамочка с метадоном на автовокзале в Белгород-Днестровском

   40-летняя женщина попыталась передать в Одессу 46 пакетиков с наркотиками под видом посылки с едой. Отправить метадон она планировала через водителя рейсового автобуса. Об этом сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции.
Дама слишком нервничала, чем и привлекла внимание полицейских. Когда они начали проверять содержимое пакета, то кроме еды там обнаружили 46 пакетиков с метадоном и 900 гривен.Наркотики направили на экспертизу. Сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).


Источник: OBLVESTI



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