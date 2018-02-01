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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Движение в направлении поселка Котовского практически заблокировано

Категория: Новости / Происшествия


Движение в направлении поселка Котовского практически заблокировано

   По информации Патрульной полиции, причиной затора стало ДТП. Там автомобиль на полной скорости съехал с дороги и врезался в столб. По имеющимся данным, водитель погиб на месте, пассажир получил серьезные травмы. В результате столкновения автомобиль получил столь серьезные повреждения, что для того, чтобы достать находящихся в нем людей, пришлось разрезать кузов. Что стало причиной ДТП, пока не сообщается.

По неофициальной информации, не исключено, что водителю могло стать плохо и он утратил контроль за автомобилем.



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