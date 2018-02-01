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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Одесское «ноу-хау»разошлось по Украине

Категория: Новости


Одесское «ноу-хау»разошлось по Украине

    Разработанные в Одессе электронные школьные учебники нашли широкое применение. Причем не только в Южной Пальмире, но и во многих крупных городах страны. Как сообщил в ходе заседания комиссии по экономическому развитию и инвестиционной деятельности один из разработчиков программы Владимир Усов, в настоящее время электронные учебники успешно внедряются в десятке городов страны. И в том числе не только в соседних Виннице и Николаеве, но и в столице.

Напомним, что программа « электронные учебники» была разработана в Одессе , чтобы облегчить проведение учебного процесса и по возможности компенсировать периодически возникающий дефицит печатных учебных пособий.



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