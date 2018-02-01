Городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом посетили представители агентства Министерства здравоохранения США

2 февраля 2018 года Городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом посетили с мониторинговым визитом представители агентства Министерства здравоохранения США CDC (Центр контроля и профилактики заболеваний). Целью визита стала оценка оказания медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ и получающим антиретровирусную терапию в рамках проекта «Усиление способности лечения ВИЧ/СПИДа в Украине».

Мониторинг включает сбор информации о лучших практиках оказания помощи людям, живущим с ВИЧ, с целью формирования предложений по улучшению работы в данной сфере.

Международные эксперты высоко оценили прогресс, достигнутый в Одессе в вопросах помощи ВИЧ-положительным людям, и отметили готовность городских властей поддерживать программы по противодействию распространению ВИЧ и других социально опасных инфекций.

В минувшем году мэр Одессы Геннадий Труханов подписал два важных документа международного характера — Парижскую декларацию «Инициатива по ускорению действий в больших городах: победим эпидемию СПИДа» и Декларацию по противодействию туберкулезу Zero TB Cities.

В сентябре нынешнего года Одесса примет престижную международную конференцию «Здоровье в городе», направленную на внедрение лучших мировых практик по укреплению здоровья горожан.

В Одессе в рамках работы по повышению доступности обследования на ВИЧ внедряется проект по тестированию на ВИЧ в семейных амбулаториях. За счет городского бюджета по программе «Здоровье» закуплены экспресс-тесты, которые распределены по всем Центрам первичной медико-санитарной помощи. Также проведено обучение медработников. Любой одессит может бесплатно определить свой ВИЧ-статус в течение 10-15 минут при посещении семейного врача.

В настоящее время разработана и готовится к принятию новая городская комплексная программа противодействия ВИЧ/СПИДу, туберкулезу, гепатитам и наркомании на 2018-2020 годы. Ведется подготовка к открытию нового пункта заместительной поддерживающей терапии.