Из Южного не могут выйти несколько танкеров с аммиаком

Глава Госэкоинспекции Северо-Западного региона Черного моря Александр Ставнийчук сообщил, что конфликт возник три дня тому назад между госинспектором Олегом Овсянко и дирекцией Одесского припортового завода. Об этом написал еще 31 января.

«Пока в Минэкологии продолжается совещание по урегулированию ситуации, возникшей с танкерами в порту «Южный» из-за неуступчивости руководства припортового завода, которое отказывается назвать виновника выявленных нарушений при закачке сжиженного аммиака в танки судов. Хотя, согласно требованиям действующего законодательства, этого работника ОПЗ ждет всего 680 гривень штрафа. Зато дирекция завода настаивает, что неправый госинспектор Олег Овсянко — хотят его подставить», — отметил Ставнийчук.

В тот же день Николай Щуриков, первый заместитель директора Одесского припортового завода, на своей странице в Facebook сообщил:

«По результатам встречи главы АМПУ Райвиса Вецкаганса с Министром экологии и природных ресурсов Остапом Семераком результат следующий — Инспектор не подписывает документы на выпуск судов из порта так как не может понять на кого он должен выписывать протокол о нарушении, хоть им дали данные ответственных за это, в том числе и мои, как первого заместителя директора ОПЗ.С нетерпением жду этот протокол и надеюсь на выпуск танкеров».

По состоянию на 16.30 2 февраля в порту находится уже четыре судна. Начальный конфликт возник с отправкой Clipper Venus и Clipper Mars. Позднее в порт вошел Gas Snapper. Сейчас на загрузку подан Clipper Odin, зашедший последним.

Завтра, 3 февраля, ожидается на подачу в украинском порту аммиаковоз Gas Grouper, который пока не пересек Босфор. Если ситуация не разрешится, в Южном окажется уже пять танкеров.

В первой половине второй декады за аммиаком прибудут Marycam Swan, Gas Cobia и Gas Mantra.