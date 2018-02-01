За укрепление склонов в Черноморске заплатит Кабмин?

На укрепление склонов в Черноморске необходимо, по меньшей мере, сто пятьдесят миллионов гривен. Такие данные были представлены губернатору Максиму Степанову во время его пребывания в Черноморске.

На эти средства планируется провести целый комплекс работ, включающий, в частности, создание большого свайного поля и строительство дренажных штолен для сброса грунтовых вод, подмывающих берег.

На сегодняшний день применяются промежуточные меры, которые не в состоянии решить проблемы.

Максим Степанов пообещал попросить выделить средства на проведение работ в Кабинете министров.

Напомним, что оползни в Черноморске уже разрушили десятки домов на улице Приморской.