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  • Дата: Вчера, 13:00
Вчера, 13:00

За укрепление склонов в Черноморске заплатит Кабмин?

Категория: Новости


На укрепление склонов в Черноморске необходимо, по меньшей мере, сто пятьдесят миллионов гривен. Такие данные были представлены губернатору Максиму Степанову во время его пребывания в Черноморске.

На эти средства планируется провести целый комплекс работ, включающий, в частности, создание большого свайного поля и строительство дренажных штолен для сброса грунтовых вод, подмывающих берег.

На сегодняшний день применяются промежуточные меры, которые не в состоянии решить проблемы.

Максим Степанов пообещал попросить выделить средства на проведение работ в Кабинете министров.

Напомним, что оползни в Черноморске уже разрушили десятки домов на улице Приморской.



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