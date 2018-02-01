Троллейбусы вместо маршруток?

Именно по такому пути решили пойти одесские коммунальщики. Как рассказал нашему корреспонденту директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман, число маршруток на маршруте №9 будет сокращено почти вдвое.

Это будет компенсировано аналогичным увеличением числа троллейбусов и сокращением промежутка между ними в среднем до пяти минут.

Нововведение вступает в силу уже со следующей недели.

При этом отношение к такому варианту пассажиров весьма неоднозначно. Пожилые пассажиры и другие льготники, пользующиеся правом бесплатного проезда в горэлектротранспорте, это начинание в основном приветствуют. А вот у более молодой части пассажиров восторгов куда меньше. Опрошенные нашим корреспондентом люди обращают внимание, в первую очередь, на два обстоятельства:

Во-первых, если маршрутки осуществляют посадку и высадку пассажиров практически по требованию, то троллейбусы - только на строго обозначенных остановках, расстояние между которыми бывает весьма значительным. Например - на проспекте Шевченко между площадью 10-го Апреля и Шампанским переулком. Что неудобно для пассажиров.

И, во-вторых, пассажиры заранее беспокоятся, что будет, если движение троллейбусов окажется нарушенным. Например, из-за обесточивания линии или из-за ДТП. Ведь, в отличие от маневренных маршруток, возможности у троллейбусов объезжать препятствия весьма ограничены.

Впрочем, в ответ на вопрос нашего корреспондента Дмитрий Жеман пообещал, что в этих случаях количество курсирующих по маршруту микроавтобусов будет быстро увеличена. По его словам, возможности для этого у предприятия есть.

Вот только сами пассажиры таким обещаниям пока не очень-то верят…