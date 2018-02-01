Сразу два балкона обрушились во дворе на Екатерининской

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Как сообщает ГСЧС, накануне поступил сигнал об обрушении балконов.
Прибыв на место, спасатели обнаружили, что обрушился балкон на третьем этаже здания, что повлекло частичное обрушение балкона и на втором этаже.
Для обеспечения безопасности граждан, место было огорожено и приняты меры для демонтажа обрушившихся балконов.
По информации ГСЧС, в этих работах приняли участие как спасатели, так и коммунальщики, сотрудники газовой службы и энергетики.
Что стало причиной обрушения, пока непонятно.