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  • Просмотров: 93
  • Дата: Вчера, 12:00
Вчера, 12:00

Сразу два балкона обрушились во дворе на Екатерининской

Категория: Новости


Сразу два балкона обрушились во дворе на Екатерининской

Как сообщает ГСЧС, накануне поступил сигнал об обрушении балконов.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что обрушился балкон на третьем этаже здания, что повлекло частичное обрушение балкона и на втором этаже.

Для обеспечения безопасности граждан, место было огорожено и приняты меры для демонтажа обрушившихся балконов.

По информации ГСЧС, в этих работах приняли участие как спасатели, так и коммунальщики, сотрудники газовой службы и энергетики.

Что стало причиной обрушения, пока непонятно.



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