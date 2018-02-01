Безжалостная футурология ВИДЕО

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе выступил израильский историк-медиевист Юваль Ной Харари. Его выступление было о том, во что мы превратимся в результате развития технологий.

«Мы достигли точки, когда мы можем взломать как компьютеры, так и «людей и другие организмы». Достижения в области информатики и искусственного интеллекта дают нам вычислительную мощность, недоступную ране». «С помощью специального алгоритма можно вычислить активность мозга, артериальное давление, прогнозировать желания, манипулировать эмоциями, принимать решения от вашего имени и т.д.», - утверждает Харари.

На протяжении истории понимание работы неоднократно менялось. В течение довольно большого периода люди вообще не работали – они выживали. То есть сама идея работы это современное понятие. Тревожность из-за потери работы – также сравнительно новый феномен. В ходе промышленных революций последних веков человек постоянно испытывал страх, что машины возьмут верх. На этот раз, это может оказаться правдой.

Сейчас люди сталкиваются с более страшным понятием, чем эксплуатация, – со своей ненужностью. Когда тебя эксплуатируют, ты, по крайней мере, знаешь, что ты важен, отсюда возникла идея гегемонии пролетариата, но и она канула в лету. Ненужность порождает безысходность и рост тревожности.

Любопытно, что теперешний кризис наиболее сильно реализуется в виртуальном пространстве. Виртуализация современного нам информационного пространства серьезно показала всю опасность и неоднозначность этого процесса. Виртуальные банковские операции, производимые психологически более легко, чем с реальными деньгами, виртуальные кредиты привели к тому, что последствия финансовой стороны кризиса могут уходить далеко в будущее. Деньги кончились не сегодня, они перестали выполнять свою коммуникативную функцию в будущем. Получается, что «выходя» из кризиса, мы неизбежно двигаемся вглубь него.

Новые профессии все же появятся и новые поколения смогут себя "переизобрести", чтобы занять эти вакансии. Однако переизобретать себя придется каждые 10 лет, так как мы переживаем не одну технологическую революцию, а их целый их каскад. Переизобретать себя в 20 лет – одно дело, но меняться дальше – в 30, 40, 50 лет – очень тяжело, это также сильно повышает нашу тревожность.

Множество новых профессий будет связано с пониманием человеческих эмоций. Даже беспилотные машины должны будут понимать, как себя ведут пешеходы. И уж тем более это актуально, если машины заменят банковских работников или соцработников.

Если взглянуть на вещи чуть иначе, становится ясно: нужно защищать не профессии, а людей. У нас кризис не занятости, а кризис смысла работы. Если решить проблему с кризисом смысла работы, разрешим и проблему с досугом.

Лучший совет, который можно дать, – вкладывайтесь в собственную приспосабливаемость. Во времена хаоса вам точно понадобится эмоциональная устойчивость и способность пережить все эти перемены.