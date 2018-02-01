За минувший год бензин А-95 подорожал в среднем на 22%

За минувший месяц цены на основные виды топлива в Одессе и области выросли в среднем на 1,5-2 гривны.

Так, бензин А-95 на АЗС «Укрнафта» по сравнению со 2 января подорожал на 2 гривны — с 27 до 29 гривен за литр. На АЗС WOG цена на данный вид топлива выросла на 1,5 гривны — до 32 гривен 95 копеек за литр. Заправки SOCAR также увеличили цену на А-95 с 30 гривен 49 копеек за литр до 32 гривен 99 копеек.

Дизельное топливо также прибавило в цене. Так, на АЗС «Укрнафта» месяц назад литр «дизеля» стоил 25 гривен, теперь — 27. Почти на 3 гривны подорожало дизтопливо на АЗС «БРСМ–Нафта»: с 24 гривен до 26 гривен 70 копеек. АЗС WOG повысили цены с 28 гривен 95 копеек до 30 гривен 45 копеек, SOCAR — с 27 гривен 99 копеек до 30 гривен 49 копеек.

Отметим, что год назад усреднённая по всем видам АЗС цена одного литра бензина А-95 составляла 24 гривны 95 копеек, сегодня же аналогичный показатель составляет 30 гривен 47 копеек. Иными словами, за минувшие 12 месяцев бензин А-95 подорожал в среднем на 22%. Среднерыночные цены на дизельное топливо выросли с 22 гривен 44 копеек до 28 гривен 55 копеек, или на 27%.