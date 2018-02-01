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  • Дата: Вчера, 15:00
Вчера, 15:00

Синоптики прогнозируют 3 февраля в Одессе бурю

Категория: Новости

Синоптики прогнозируют 3 февраля в Одессе бурю

Вечером 3 февраля в Одессе вероятно существенное ухудшение погодных условий.

Визит в регион пришедшего со стороны Балкан циклона чреват туманом, осадками и сильным ветром, скорость которого может в порывах достигать 20-21, а, по другим прогнозам, даже 22-25 метров в секунду.

Стоит отметить, что даже ветер в 20 метров в секунду синоптиками характеризуется как штормовой (9 из 12 баллов по шкале Бофорта), а 25 метров в секунду означают сильный шторм (10 из 12 баллов), чреватый повреждениями строений и прочими неприятностями.

4 февраля в Одессе сохранится ветреная погода: скорость ветра может достигать 18-20 метров в секунду.

При этом будет достаточно тепло: в воскресенье синоптики ожидают 8-9 градусов выше нуля.



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