Одесские «хулиганы-минеры» переориентировались с административных зданий на жилые дома

Наглядным примером тому стала ситуация по т.н. «минированию» многоквартирного дома на улице Шишкина.

По информации ГСЧС, накануне поступил сигнал о том, что в одной из парадных находится взрывное устройство.

На место незамедлительно выехали полицейские, кинологи и взрывотехники, оцепили здание и эвакуировали всех жителей. В результате несколько десятков людей более двух часов были вынуждены находиться на улице, ожидая окончания работ.

Разумеется, никакого взрывного устройства обнаружено не было. Впрочем, сигнал о минировании оказался не выдуманным – в одной из парадных была обнаружена коробка с торчащими из нее проводами. Однако никакой опасности она не представляла. Кто и зачем положил туда эту коробку, пока неизвестно.