Введение системы госпитальных округов не приведет к сокращению больниц в районах области

Такое обещание дал губернатор Максим Степанов.

Как он отметил в ходе встречи с правительственной делегацией Болгарии, «…система госпитальных округов позволит повысить эффективность системы здравоохранения и ни в кроем случае не приведет к сокращению числа больниц!»

При этом, по его словам, девяти медицинских округов для Одесского региона вполне достаточно.

Добавим, что по информации пресс-службы областной администрации, помимо вопросов здравоохранения на встрече обсуждались и вопросы реформы системы образования. В частности, вопрос об установке лингафонного кабинета в одной из школ Болградского района.