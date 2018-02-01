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  • Дата: Вчера, 13:00
Вчера, 13:00

Введение системы госпитальных округов не приведет к сокращению больниц в районах области

Категория: Новости


Введение системы госпитальных округов не приведет к сокращению больниц в районах области

Такое обещание дал губернатор Максим Степанов.

Как он отметил в ходе встречи с правительственной делегацией Болгарии, «…система госпитальных округов позволит повысить эффективность системы здравоохранения и ни в кроем случае не приведет к сокращению числа больниц!»

При этом, по его словам, девяти медицинских округов для Одесского региона вполне достаточно.

Добавим, что по информации пресс-службы областной администрации, помимо вопросов здравоохранения на встрече обсуждались и вопросы реформы системы образования. В частности, вопрос об установке лингафонного кабинета в одной из школ Болградского района.



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