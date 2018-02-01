Максим Владимирович меняет профессию?

Максим Степанов вызвался быть… торговым агентом черноморского кофе.

Как сообщает ИА «048», глава региона в ходе пребывания в Черноморске посетил производство компании «Укркофе». Максим Степанов остался доволен как организацией производства, так и готовой продукцией, и в шутку заявил, что в его лице «…предприятие нашло торгового агента!»

Отметим, что Черноморск, ставший еще будучи Ильичевском самым развитым малым городом Украины, удерживает эту пальму первенства вот уже более четверти века.