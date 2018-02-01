 
Информация к новости
  • Просмотров: 192
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Максим Владимирович меняет профессию?

Категория: Новости


Максим Владимирович меняет профессию?

Максим Степанов вызвался быть… торговым агентом черноморского кофе.

Как сообщает ИА «048», глава региона в ходе пребывания в Черноморске посетил производство компании «Укркофе». Максим Степанов остался доволен как организацией производства, так и готовой продукцией, и в шутку заявил, что в его лице «…предприятие нашло торгового агента!»

Отметим, что Черноморск, ставший еще будучи Ильичевском самым развитым малым городом Украины, удерживает эту пальму первенства вот уже более четверти века.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 