Минздрав «умышленно толкает украинцев в пропасть»?

В Одесскую область наконец-то доставлены три тысячи вакцин от кори. По информации областной администрации, с нами поделилась вакцинами Днепропетровская область.

Как сообщил губернатор Максим Степанов, все эти вакцины будут доставлены в Одессу, где дефицит наиболее острый.

Однако проблема в том, согласно докладу департамента здравоохранения, что региону необходимо еще не менее девяти тысяч инъекций. И где их брать, пока непонятно.

Еще более остро стоит проблема с сыворотками. От целого ряда опасных болезней их нет вообще! В том числе – от дифтерии, столбняка и ботулизма.

Однако, по словам губернатора, он уже многократно сигнализировал в Минздрав, но никакого ответа так и не получено. «Ситуацию, в которой украинцев умышленно толкают в пропасть, понять невозможно!», — отметил Максим Степанов.

Напомним, что одной из причин отсутствия сыворотки является именно позиция руководства Минздрава, которое упорно не хочет закупать российские препараты, которые на протяжении многих лет перекрывали потребности региона. Причем даже в тех случаях, когда аналогов в Европе достать практически невозможно.