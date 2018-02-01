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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Число сторонников евроинтеграции в Украине сокращается

Категория: Новости

Число сторонников евроинтеграции в Украине сокращается

Число сторонников вступления Украины в Европейский союз в декабре 2017 года сократилось до 50%.

Таковы данные опроса, проведённого в декабре 2017 года Международным республиканским институтом (США).

По данным ведомства, 50% опрошенных предпочитают интеграцию с ЕС, 16% - вступление в Таможенный союз, 10% не хотят ни в одно из объединений, 24% затруднились с ответом.

Стоит отметить, что опрос зафиксировал наименьшее число сторонников евроинтеграции, начиная с марта 2014 года. Число же сторонников вступления в Таможенный союз остаётся практически стабильным на протяжении последних трёх лет и колеблется в районе 14-19%.

По традиции, больше всего еврооптимистов в западных и центральных регионах страны: 76 и 55 процентов, соответственно. В восточных регионах преобладают сторонники Таможенного союза: их здесь 30%, тогда как в ЕС хотят лишь 23%.

В южных регионах ЕС предпочитают 43 процента опрошенных, к Таможенному союзу склоняются 19%.

Число сторонников евроинтеграции в Украине сокращается

Число сторонников евроинтеграции в Украине сокращается

 

 



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