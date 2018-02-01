Культобзор: нимфы - порнография?

На страницах британской газеты Guardian продолжается ожесточенный спор: изображение обнаженных нимф - это порнография или нет? Дискуссию вызвало решение руководства Художественной галереи Манчестера убрать из экспозиции полотно Джона Уильяма Уотерхауза. Из продажи также изъяли листовки с репродукцией этого одного из самых известных полотен художника.

Картина "Гилас и нимфы" воспроизводит эпизод древнегреческого мифа об аргонавтах. Красавчик Гилас направился к реке, чтобы набрать воды для своих спутников. На берегу его очаровали нимфы и затащили в глубины для развлечений. К друзьям Гилас так и не вернулся. По мнению Уотерхауза, эта легенда была предупреждением для мужчин об опасности обаяния роковых женщин.

Создано полотно было в 1896 году, и до недавнего времени не ставило посетителей в неудобное положение. Но на фоне многочисленных кампаний в защиту прав женщин руководство галереи решило убрать картину, чтобы спросить у граждан - это откровенная эротическая фантазия викторианской эпохи или неуместное и оскорбительное сейчас произведение?

Реакция поклонников искусства была смешанной. Одни осудили этот шаг, другие назвали его "политически корректным". Клер Ганнавей, куратор отдела современного искусства, заявила Guardian, что речь идет не о цензуре, а картину убрали из экспозиции, чтобы начать обсуждение этой темы.

Художник Майкл Браун, который стал свидетелем изъятия полотна, выразил обеспокоенность таким шагом. "Мне не нравится, когда произведения искусства заменяют или когда нам говорят, что правильно, а что нет. Они воспользовались своей властью, чтобы ветировать произведения искусства в публичной коллекции. Мы не знаем, надолго ли это полотно убрали со стены - это могут быть дни, недели, месяцы. Если против этого не протестовать, оно может никогда не вернуться обратно", - цитирует Guardian.