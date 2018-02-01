В нынешних условиях разрешение свободной продажи земли в Украине – это преступление!

Такое убеждение высказал в ходе телеэфира на канале «NewsOne» известный экономист и юрист Максим Гольдарб.

По его словам, в нынешних обстоятельствах, в которых находится Украина и ее экономика, «…стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли не превысит 1-1,5 тысяч долларов!»

Следовательно, «…принимая во внимание объемы сельскохозяйственной земли в стране, за нее в лучшем случае можно было бы выручить до шестидесяти миллиардов долларов! Эта сумма кажется гигантской только на первый взгляд. Ибо, во-первых, по подсчетам европейских экспертов, для того, чтобы добиться реальных изменений в экономике к лучшему в нее нужно вложить не менее ста миллиардов. А во-вторых, как показывает практика, средства от продажи земли получит не страна, а власть. Следовательно, деньги украдут или «проедят». А земля уйдет безвозвратно! А ведь это главное национальное богатство страны!», — уверен Максим Гольдарб.

Поэтому, по его мнению, «…все те, что лоббирует введение свободной продажи земли, лоббирует интересы не Украины и ее народа, а западных кредиторов».