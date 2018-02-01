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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Несмотря на обещание, городской голова Геннадий Труханов из отпуска так и не вышел

Категория: Новости


Несмотря на обещание, городской голова Геннадий Труханов из отпуска так и не вышел

Несмотря на то, что время отпуска за свой счет взятого Геннадием Трухановым истекло еще вчера, сегодня он так и не приступил к работе.

Во всяком случае, аппаратное совещание снова вел первый вице-мэр Анатолий Орловский.

Напомним, что Геннадий Труханов ушел в отпуск c 26 декабря по 18 января. Затем продлил его до 21 января. После чего сразу уехал в командировку в Грецию, а оттуда – в Давос.

Затем взял отпуск за свой счет до 4 февраля. Однако к работе не приступил.



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