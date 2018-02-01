Опять о вечном

Актер и режиссер Мэл Гибсон начал работу над продолжением одной из своих самых успешных лент - "Страсти Христовы", сообщает американский еженедельник USA Today. Новый фильм Гибсона будет называться "Страсти Христовы. Воскресение".

Как и в "Страстях Христовых", роль Сына Божьего сыграет теперь время 49-летний Джим Кавьезел. Актер отказался раскрывать детали новой работы Мэла Гибсона, однако уже предсказал ей огромный успех. "Единственное, что я могу вам сообщить - это будет величайший фильм в истории. Настолько он хороший", - цитирует актера журнал. Он создал еще большую интригу, когда заявил: "Я не могу рассказывать об этом, но там есть вещи, которые шокируют многих."

USA Today пишет, что прогнозы актера вполне могут оправдаться, ведь в свое время и "Страсти Христовы" стали "вехой в кинопроизводстве" на религиозную тематику. Фильм 2004 года, бюджет которого составил 30 млн долларов, заработал в мировом прокате 611 млн. Как известно, в нем говорится о последних 12 часах земного бытия Сына Божьего.

В сиквеле Мэл Гибсон расскажет об удивительном событии христианской веры - вознесении Христа. "Мы постараемся воссоздать это наиболее достоверно с кинематографической точки зрения, так, чтобы показать его в новом свете", - цитирует режиссера американский еженедельник.

Источник ВВС