Прощальное шоу выдающегося британца

Стало известно, когда состоятся последние концерты прощального гастрольного тура Элтона Джона в Европе. Как сообщалось, недавно 70-летний музыкант объявил о намерении прекратить гастрольную деятельность, чтобы проводить больше времени с семьей и лучше следить за своим здоровьем.

Но перед тем, как попрощаться с концертными залами и стадионами, сэр Элтон отправится в мировое турне под названием "Farewell Yellow Brick Road", в течение которого даст 300 концертов. Начнется он в Северной Америке в сентябре этого года.

Его европейская часть продлится всего два месяца: в мае и июне 2019 года Элтон Джон выступит в Западной Европе и Скандинавии. Среди стран Восточной и Центральной Европы такую ​​честь получили только Чехия и Польша.

"Последний в истории концертный тур этой суперзвезды пригласит фанов в такое аудиовизуальное путешествие, которого мир раньше не видел. Оно будет инновационным и смелым, как и все творчество этого художника", - написал польский портал onet.pl. Интересно, что билеты на прощальный концерт певца в Польше, который состоится в Кракове в мае 2019 года, поступят к продажу совсем скоро - 9 февраля.

Источник ВВС