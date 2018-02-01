Авиакомпания Bulgaria Air открыла прямой рейс Одесса — София

На минувшей неделе состоялась презентация авиакомпании Bulgaria Air (Болгарские авиалинии), которая открыла прямой рейс Одесса-София.

На презентации в Одессе Генеральный консул Республики Болгария Димитар Тучков отметил важность открытия для туристов и бизнеса авиарейса, который соединит Украину и Болгарию.

Директор ООО «Международный аэропорт Одесса» Павел Прусак сообщил, что для болгарских авиалиний подобрано оптимальное время – вечерние рейсы в пятницу и воскресенье.

Как сообщила коммерческий директор болгарских авиалиний Мария Стоянова, продолжительность полета из Одессы в Софию составляет 1 час 10 минут. В летний сезон также планируются рейсы в Варну и Бургас. По мере необходимости количество рейсов будет увеличено.