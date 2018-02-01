На экраны Украины выходит третья часть франшизы "О чем говорят мужчины". Как и в двух предыдущих лентах комедии, главные роли исполнили участники "Квартета И" - Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хайт.

Сюжет фильма построен на решении четверки друзей отдохнуть от обыденности и поехать на выходные в Петербург. Но из-за опоздания, вместо быстрого «Сапсана» им приходится путешествовать на боковых местах в простеньком плацкартном вагоне. Отсутствие комфорта компенсируется "роскошью человеческого общения". Четыре человека, которым уже под пятьдесят, имеют достаточно времени, чтобы снова поговорить обо всем: бизнесе, деньгах, футболе, ну, и, конечно же, о любви - как ее найти и удержать, чтобы чувствовать себя счастливыми.

В третьей части "мужских разговоров" появляется российский бизнесмен и бывший кандидат в президенты России Михаил Прохоров. Он играет самого себя. Его гонорар за съемки в фильме составил один рубль.

Саундтрек фильмов "О чем говорят мужчины» уже давно стал отдельным музыкальным явлением. Как и раныше, главную песню в третьей ленте исполнит группа "Би-2". Их хит "Виски" из последнего альбома "Горизонты событий", который прозвучит в фильме, резко раскритиковали в России как русофобский.

Источник ВВС