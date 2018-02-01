Программой «Доступные лекарства» в Одессе были охвачены десятки тысяч пациентов

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания директор департамента здравоохранения Евгений Григорьев.

По его словам, после начала реализации правительственной программы «Доступные лекарства», в нее были включены сто девяноста восемь наименований препаратов от таких болезней, как сердечно-сосудистые болезни, бронхиальная астма и сахарный диабет.

На ее реализацию город получил две целевые субвенции – в конце апреля 13,2 миллиона и в конце октября – 5,2 миллиона.

При этом бесплатно выдавались пациентам по специально выписанным рецептам только тридцать пять препаратов, остальные за большую или меньшую доплату.

Всего было выписано 279178 рецептов, по которым было получено 217312 препаратов.

«Отоварить» выписанные рецепты одесситы смогли в тридцати пяти аптеках и сорока одном аптечном пункте. Больше всего из них было сконцентрировано на территории Суворовского района (12 аптек и 15 аптечных пунктов), а меньше всего – в Киевском районе (6 аптек и 6 аптечных пунктов).