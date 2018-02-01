В январе поступления в городской бюджет на 12% превысили плановые показатели

Об этом сообщила в ходе совещания в мэрии директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, «…в январе 2018 года в доходную часть городского бюджета поступило 499,9 миллионов гривен. Это 112% от плановых показателей. Из них в общий фонд бюджета поступило 462 миллиона, что составляет 105% от запланированных показателей и на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года!»

Основными источниками доходов остаются налог на доходы физических лиц (235 миллионов), единый налог (93 миллиона) и налог на землю (53 миллиона).

Акциз на продажу розничных товаров пополнил бюджет на 22 миллиона гривен.

Что же касается акциза на топливо, то поскольку Правительство еще не утвердило механизм распределения то в городской бюджет по этой статье поступлений пока не было.