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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

Одесситов приглашают проголосовать онлайн за лучшую «Пару года – 2018» Одесского зоопарка

Категория: Новости

Одесситов приглашают проголосовать онлайн за лучшую «Пару года – 2018» Одесского зоопарка

Самую крепкую и любящую пару среди питомцев Одесского зоопарка выберут по симпатиям одесситов. Итоги конкурса подведут 14 февраля

В преддверии романтического праздника «Дня Святого Валентина» Одесский зоопарк объявляет конкурс «Пара года – 2018».

Конкурс проходит на странице учреждения в социальной сети Facebook. В альбоме представлены фотографии крепких и любящих пар питомцев зоологического парка.

В комментариях к фотографиям все желающие могут проголосовать за ту пару, которая нравится им более всего.

На празднике в Одесском зоопарке, который состоится 14 февраля, будет торжественно объявлена пара, набравшая наибольшее количество голосов. Именно она получит титул «Пара года -2018».


Источник: КУ "Одесский Зоопарк"



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