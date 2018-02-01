Одесситов приглашают проголосовать онлайн за лучшую «Пару года – 2018» Одесского зоопарка

Самую крепкую и любящую пару среди питомцев Одесского зоопарка выберут по симпатиям одесситов. Итоги конкурса подведут 14 февраля

В преддверии романтического праздника «Дня Святого Валентина» Одесский зоопарк объявляет конкурс «Пара года – 2018».

Конкурс проходит на странице учреждения в социальной сети Facebook. В альбоме представлены фотографии крепких и любящих пар питомцев зоологического парка.

В комментариях к фотографиям все желающие могут проголосовать за ту пару, которая нравится им более всего.

На празднике в Одесском зоопарке, который состоится 14 февраля, будет торжественно объявлена пара, набравшая наибольшее количество голосов. Именно она получит титул «Пара года -2018».