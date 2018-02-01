На здании по Екатерининской, 25, где недавно обрушились балконы, надстраивают этаж

Городской ГАСК проверит законность строительных работ по Екатерининской, 25, где недавно рухнули балконы.

Об этом стало известно 5 февраля в ходе аппаратного совещания в мэрии.

В ходе заседания депутаты горсовета сообщили, что в здании на Екатерининской, где на днях обвалились два балкона, ведётся строительство ещё одного этажа сверху. Поэтому целесообразно предпринять меры во избежание очередных аварийных ситуаций. В ответ на это и. о. городского головы Анатолий Орловский поручил городскому ГАСКу выехать на место и проверить законность работ.

Орловский сообщил, что жителям третьего этажа (где произошло обрушение) было выдано предписание не пользоваться балконом и привести его в порядок. Кроме этого, мэрия дала протокольное поручение управляющим компаниям сделать визуальный осмотр зданий в старой части города на предмет аварийности объектов и доложить о результатах. В настоящее время управляющая компания «ЖКС» провела работы по демонтированию рухнувших конструкций. Восстановительные работы балконов жители должны проводить за свой счёт, так как это частная собственность.