Геннадий Труханов снова продлил отпуск. На сей раз до 8 февраля

Городской голова Геннадий Труханов не приступил к работе, поскольку продлил пребывание в неоплачиваемом отпуске до 8 февраля.

По имеющейся информации, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности мэра Одессы Анатолий Орловский.

Напомним, что Геннадий Труханов должен был приступить к работе еще 18 января. Однако продлил пребывание в отпуске до 21 января, затем уехал в командировки в Грецию и Давос, после чего взял отпуск за свой счет до 4 февраля.

Теперь мэра ждут на рабочем месте во второй половине недели.