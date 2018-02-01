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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Одессе снова горят автомобили!

Категория: Новости / Происшествия


В Одессе снова горят автомобили!

Сразу две элитные иномарки сгорели накануне поблизости от Одесского Апелляционного суда на улице Гайдара.

По данным полиции, вначале вспыхнул автомобиль «BMW», а затем стоящий рядом «Range Rover». При этом пламя поднималось почти на два метра.

На место прибыли пожарные и полиция. Однако к этому времени оба автомобиля практически выгорели.

Проводится расследование. Официальная версия событий пока не озвучивается, однако, по неофициальной информации, наиболее вероятной причиной возгорания автомобилей стал поджог.

Отметим, однако, что обе сгоревшие иномарки были припаркованы все же не возле здания суда, а неподалеку - возле спорткомплекса «Шторм», охранники которого первыми заметили пожар и вызвали сотрудников ГСЧС.



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