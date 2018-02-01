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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Обошлось! Природа все же на сей раз помиловала Измаил

Категория: Новости


Обошлось! Природа все же на сей раз помиловала Измаил

Ожидавшегося обледенения в Измаиле не произошло. Несмотря на грозные прогнозы, которые обещали сильные осадки с понижением температуры с плюс десяти до минус трех градусов, нулевую отметку температура все же не перешла. Да и день выдался спокойным.

Поэтому по распоряжению мэрии уже 6 февраля город возвращается к нормальной жизни, а школьники – за парты.

Напомним, что в ожидании удара стихии и возможного обледенения как тротуаров и проезжей частим, так и деревьев и проводов, занятия в школах были отменены. Автовладельцев просили по возможности не пользоваться своими «стальными конями», а энергетики разработали график веерных отключений.



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