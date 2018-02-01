Загадочный Дэн Браун

По версии журнала «Форбс» автор бестселлера о Леонардо да Винчи входит в ТОП-16 самых «дорогих» мировых писателей. Поклонники таланта Дэна Брауна любят его сочинения за жанровый «сплав» триллера и интеллектуального детектива.

Оппоненты называют литератора мистификатором и авантюристом, мастерски придумывающим «тайны» и «загадки» там, где их нет. Но романы Брауна продаются заоблачными тиражами, экранизируются, а многомиллионная армия поклонников с нетерпением ждет новых увлекательных произведений.

Детство и юность писателя

Родился писатель в американском Нью-Гэмпшире летом 1964 года. Он вырос в интеллигентной семье, где органично переплелись музыка и математика. Глава семейства – профессор Браун – преподавал математику в академии Филлипс-Эксетер. По пособию Ричарда Брауна учатся дети в средних школах Америки. Мама Констанция Браун в том же элитарном учебном заведении работала преподавателем музыки и играла на органе в епископальной церкви.

Дэн с братом Грегори и сестрой Валери росли в теплой атмосфере родительской любви и внимания. Папа с мамой делали жизнь отпрысков насыщенной и увлекательной: любовь к ребусам прививалась детям с ранних лет. На Рождество ребята не брали подарки под елкой, а находили их, ориентируясь по карте с подсказками. Разгадав стихотворные шарады и «тайные шифры», догадывались о месте, куда родители спрятали «сокровище».

Дэн Браун окончил частную школу при академии, а потом и саму академию, в которой преподавали отец с матерью. Атмосфера в независимом частном учебном заведении напоминала закрытое общество. Да и сам городок славился несколькими общественными организациями, похожими на ордена масонов.

Получив диплом академии, Дэн Браун продолжил образование в массачусетском Амхерст-колледже, где вступил в общество «Пси Упсилон». Последний курс Браун окончил в испанском Севильском университете, где выбрал лингвистику. В 1986-м стал бакалавром.

Закончив обучение в колледже, Дэн Браун сделал ставку на музыкальную карьеру в качестве автора песен, музыканта и исполнителя. Браун выпустил несколько компакт-дисков (CD) со своими записями. В 1991 году он переехал в Голливуд, где зарабатывал на жизнь преподаванием в начальной школе Беверли Хиллз.

После неудачи в музыкальной карьере Дэн Браун вернулся в Эксетер со старшей на 12 лет подругой. Поженились Браун и Ньюлон в 1997-м. Женщина стала женой, матерью двоих детей и соратником (некоторые утверждают – соавтором) бестселлеров Дэна.

БлисНьюлон родилась в Калифорнии. Познакомилась пара в Лос-Анджелесе, когда искусствоведу и художнице Блис исполнилось 39 лет, а Дэну – 27. Это все, что известно о прошлом Ньюлон.

Блис Браун, супруга Дэна – художник и искусствовед, помогает Брауну в его научных исследованиях. Она сопровождает его в поездках и исследовательских путешествиях. В 1995 году результатом совместной работы супругов стала книга-бестселлер «187 мужчин, от которых следует держаться подальше: путеводитель для романтически фрустрированных женщин».

Место для тайн и конспирологии нашлось и в личной жизни Брауна. О том, что супруга литератора Блис Браун играет в творчестве романиста первую скрипку, публика узнала на судебном разбирательстве в 2007 году. Брауна заподозрили в плагиате, и на суде обязали раскрыть подробности и детали написания романов. Оказалось, что идея «Кода да Винчи» принадлежит Блис. Жена писателя собирает и систематизирует информацию, используемую мужем в сочинениях. Более того, Блис участвует в написании романов: Дэн Браун признался, что «не очень хорош в деталях», и супруга помогает ему.

Находятся и те, кто называет Блис автором романов, поговаривая, что она сознательно ушла на второй план по меркантильным соображениям: в патриархальном мире больший успех принадлежит произведениям, авторы которых – мужчины. Но эта версия из области слухов и домыслов. Тем не менее все романы Дэн Браун посвящает ей, любимой супруге.

Семейство Браун приобрело участок в отдаленном районе Гэмпшира, в лесу. Дом, построенный супругами, похож на крепость и оснащен новейшей сигнализацией.

Лучшие произведения

Увлечение Брауна историей религиозных орденов и обществ, работой спецслужб и криптографией подтолкнуло к написанию второй книги и первого романа, созданного в жанре триллер. «Цифровая крепость» – произведение о тайной работе спецслужб и тончайшей грани, разделяющей личностную свободу и государственную безопасность.

Замысел романа возник у Дэна Брауна, когда в закрытую школу заглянули агенты спецслужб. Предъявив удостоверение, они заявили, что ученик Филлипс-Эксетер представляет угрозу государству. В электронной почте парня АНБ обнаружило угрозу убить Президента.

Дэн Браун заинтересовался деталями электронной слежки, сбором разведданных и поисковыми системами. Писатель так увлекся написанием романа, что вставал не позже 4-х утра и до занятий успевал сочинить десяток страниц. Книга была написана менее чем за год.

В 2000-м созрел второй конспирологический роман, названный «Ангелы и демоны». Браун написал его, смешав жанры детектива и триллера. Предыстория создания – случайность: экскурсовод, показывая Ватикан, указал Дэну и другим экскурсантам на тайный коридор резиденции, с помощью которого папа мог покинуть помещение, если его жизни угрожала опасность. Злейшими врагами Ватикана экскурсовод назвал иллюминатов. Вскоре на глаза романисту попал редкий фолиант теолога-иезуита, в котором описывались тайны обряда избрания папы. Писатель понял, кого сделает героем будущей книги.

Через год Дэн Браун отнес в издательство остросюжетный роман «Точка обмана», в котором поднял проблему нравственности политики.

Первые три книги не принесли романисту известности, поэтому Дэн Браун возлагал надежды на четвертую. Замысел «Кода да Винчи» возник в период учебы в Испании. На лекции по истории искусства преподаватель, рассказывая о творчестве гениального Леонардо, обратил внимание студентов на необъяснимые детали на полотнах мастера, похожие на шифры посланий. У 21-летнего Брауна, с детства увлекавшегося ребусами и шарадами, лекция вызвала бурю эмоций и желание разгадать «кодировку».

«Код да Винчи» вышел в свет в 2003 году и произвел эффект разорвавшейся бомбы. В первый же день читатели приобрели 6 тысяч экземпляров из 230 тысяч напечатанных. Книгоиздатели отреагировали на небывалый спрос,

перевели книгу на 40 языков и напечатали 81 миллион экземпляров романа. «Нью-Йорк Таймс» и «Уолл-стрит джорнэл» назвали «Код да Винчи» книжным хитом №1.

Спустя 3 года крупнейшие кинокомпании Columbia Pictures и Sony Pictures экранизировали роман Брауна, вложив в съемку 125 миллионов долларов.

Ажиотаж от «Кода да Винчи» возбудил спрос на прежние романы писателя. Издатели допечатали скромные тиражи «Цифровой крепости», «Ангелов и демонов» и «Точки обмана».

Примечательно, что в «Коде да Винчи» прослеживается связь с предыдущим триллером «Ангелы и демоны»: романы связаны общим героем – профессором Робертом Лэнгдоном.

В 2009-м Дэн Браун порадовал армию фанатов новым романом, названным «Утраченный символ». Главный герой – все тот же гарвардский профессор Лэнгдон. В первый день читатели смели с прилавков книжных магазинов миллион экземпляров.

Четвертому роману Дэна Брауна о приключениях Роберта Лэнгдона еще до выхода книги была уготована роль бестселлера. Из многих миллионов поклонников таланта американского новеллиста выхода новой книги Дэна Брауна «Инферно» с особым нетерпением ждали жители Флоренции. В заинтересованности флорентинцев, считает еженедельник Observer, нет ничего удивительного, потому что действие «Инферно» в основном разворачивается в этом старинном итальянском городе. На написание романа Брауна вдохновила «Божественная комедия» Данте, особенно ее первая часть «Ад». События романа происходят в Италии, в центре сюжета – первая часть "Божественной комедии" Данте Алигьери "Ад".

"Несмотря на то, что я изучал" Ад ", будучи студентом, только недавно, занимаясь исследованиями в Флоренции, я осознал, как неизбежно влияет творчество Данте на современный мир. Я приглашаю читателей нового романа совершить путешествие в это таинственное царство кодов и символов", – говорится в заявлении Брауна, размещенном на его интернет-сайте.

Очередной мегауспех «Инферно» был обеспечен еще и потому, что в отличие от предыдущих книг того же Брауна он вышел одновременно сразу на семи языках. Кроме английского, на французском, испанском, каталонском, немецком, португальском и итальянском. Над переводом «Инферно» в феврале–апреле 2012 года денно и нощно, без выходных и праздников корпели 11 переводчиков из разных стран.

Даже сам великий Данте Алигьери не смог бы придумать более изощренной пытки. Они сидели с раннего утра и до позднего вечера в душном помещении без окон в подвале миланского издательства Mondadori, кстати, крупнейшего на Апеннинах, и переводили очередной шедевр Дэна Брауна. Секретности, в которой проходила работа, могли бы позавидовать самые засекреченные учреждения и организации. Переводчикам запрещали брать с собой сотовые телефоны. Ноутбуки были намертво прикреплены к столам, а выход в интернет был возможен только через единственный компьютер, находившийся под постоянным контролем. Питались они в столовой издательства, но каждый, как в шпионском романе, имел на случай расспросов легенду.

Каждый раз, покидая охраняемое помещение – будь то обед, прогулка или перекур, они обязательно расписывались в журнале учета. Повсюду их сопровождал охранник. На выходе из комнаты их обязательно досматривали, а всю работу перед уходом запирали в сейф. В гостиницу и обратно переводчиков возили на специальном микроавтобусе. Милан, один из красивейших городов Италии и Европы, они видели только из его окон.

Два месяца жизнь 11 человек была превращена в самый настоящий ад, но издателям удалось добиться главного – полной тайны.

«Инферно» – третий экранизированный роман Дэна Брауна. Одноименный фильм вышел в 2016 году. Режиссер Рон Ховард доверил главные роли в триллере Тому Хэнксу и Фелисити Джонс.

Поклонники Брауна в предчувствии новой сенсации: 3 октября вышел новый роман Дэна Брауна «Происхождение». Романы Дэна Брауна всегда изобиловали историческими деталями и невероятными тайнами, а лихо закрученный сюжет требовал скрупулезности. Потому последние книги о приключениях Роберта Лэнгдона стали выходить все реже. Но отнюдь не лень или творческий кризис стали причиной, а желание достичь новых высот. Триллер «Происхождение» уже окрестили лучшим творением автора. Четыре года непрерывной работы того стоили.

Куда на сей раз приведет профессора Лэнгдона след из тайн и заговоров? Добро пожаловать в Страну Басков. Музей Гуггенхейма в Бильбао выбран местом для громкой презентации сенсационного открытия, которое навсегда изменит представления человечества о науке, происхождении мира и нас самих.