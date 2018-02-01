Вандализм «на марше»: крушим-ломаем-расписываем

Недавно в одесских СМИ появились очередные жуткие фото того, что сделали вандалы с памятником Лаокоону. Отломанные руки, изувеченные пальцы Лаокоона и его сыновей. О том, как нужно наказывать так называемых «вандальных мастеров», делать предположения в очередной раз не хочется. Памятник Лаокоону изувечен не впервые, это происходит время от времени, и можно назвать еще много известных памятников (к примеру, той же Вере Холодной), над которыми «неустанно трудятся» крушители всего и вся.

А вот вам совсем свежие «приятные» адреса. Только-только мы порадовались, что в Одессе, на углу улиц Бунина и Польской, наконец, появился первый одесский парклет (зона отдыха на оживленном перекрестке), как его уже успели испохабить вандалы. Это единственное место на данном перекрестке, где можно присесть и отдохнуть, где теперь не паркуются автомобили, уже «размалевано» разными знаками. Кроме того, его успели замусорить, несмотря на то, что тут же установлена урна.

Надпись на парклете «Жителям города – от жителей города» (средства на установку парклета одесситы собирали сами) теперь звучит как издевательство: одни жители собирают деньги на установку удобства для всех, другие его проектируют и собирают, третьи попросту «поганят».

А неподалеку от парклета, по улице Бунина, где, наконец, собрали, установили и выкрасили ограду старинного моста Коцебу, тоже отметились вандалы. Мост выкрашен в черный цвет, так «мастера росписи» не пожалели белой краски (чтобы лучше было видно?): испохабили ограждение изо всех своих «творческих» сил. Проходишь – удивляешься: надо же было так «постараться»…

Напомним, мост Коцебу сооружен архитектором Ландесманом в 1889-1892 гг. Металлический каркас для его конструкции изготовили в Париже, а в Одессе только собрали и установили. Мост расположен над Карантинной балкой. Назван в честь генерал-губернатора Павла Евгеньевича Коцебу, находившегося на этом посту с 1862 по 1874 гг. В связи с тем, что ограждение моста собирали в Париже, там же, где элементы Эйфелевой башни, его называют ее «младшим братом»…