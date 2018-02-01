Выселение из квартиры

Наличие крыши над головой – одна из базовых потребностей каждого человека. Угроза выселения из квартиры – неприятная ситуация, которая способна вывести из равновесия любого человека. Статистика за последние годы ужасает, однако количество выселений могло бы быть заметно меньше, если бы люди знали свои права, а также куда, когда и в каком порядке обращаться за защитой.

Есть разные основания для выселения и разные обстоятельства, которые сопровождают процесс такого выселения. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространённые ситуации.

Выселение из занимаемого жилого помещения допускается только на основаниях, установленных законом, и производится:

добровольно

в судебном порядке

в административном порядке с санкции прокурора лишь лиц, самоуправно занявших жилое помещение или проживающих в домах, грозящих обвалом.

Выселить гражданина из жилого помещения можно как с предоставлением другого жилого помещения, так и без предоставления такового.

Выселение осуществляется без предоставления другого жилого помещения при:

систематическом разрушении или порче жилого помещения

использовании жилого помещения не по назначению

систематических нарушениях правил общежития

Вышеуказанные обстоятельства могут служить основанием для выселения без предоставления другого жилого помещения, если они делают невозможным для других проживание с ними в одной квартире или в одном доме, а меры предупреждения и общественного воздействия оказались безрезультатными.

Альтернативным вариантом выселению может выступать обмен занимаемого помещения на другое жилое помещение, указанное заинтересованной в обмене стороной.

Выселение осуществляется без предоставления другого жилого помещения также для:

лиц, самоуправно занявших жилое помещение

рабочих и служащих, прекративших трудовые отношения с предприятием, учреждением, организацией

членов семьи собственника жилого дома (квартиры), которые систематически разрушают или портят жилое помещение, используют жилое помещения не по назначению, если они делают невозможным для других проживание с ними в одной квартире или в одном доме, а меры предупреждения и общественного воздействия оказались безрезультатными.

Если Вы не можете договориться с жильцами о добровольном выселении, стоит обратиться к юристам, которые помогут в судебном порядке обязать лицо к выселению (без предоставления другого жилого помещения), если на то существуют законные основания. Для этого необходимо будет оформить соответствующую доверенность и заверить ее у нотариуса.

Выселение осуществляется с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения если:

дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу

дом грозит обвалом

дом подлежит переоборудованию в нежилой

в случаях ликвидации детского дома семейного типа

При условии предоставления другого жилого помещения могут быть выселены:

рабочие и служащие (вместе с проживающими с ними лицами), прекратившие трудовые отношения с предприятиями, учреждениями, организациями важнейших отраслей народного хозяйства, которые предоставили жилые помещения, в связи с увольнением по собственному желанию без уважительных причин, или за нарушение трудовой дисциплины, или за совершение преступления граждане, получившие жилые помещения в домах колхозов, если они были исключены из членов колхоза или вышли из колхоза по собственному желанию граждане, лишенные родительских прав, если они проживают совместно с детьми, в отношении которых были лишены родительских прав родители-воспитатели, которые устранены от дальнейшего воспитания детей

Жилое помещение, предоставляемое гражданам в связи с выселением, должно соответствовать таким требованиям:

должно находиться в черте данного населенного пункта

должно быть благоустроенным применительно к условиям данного населенного пункта, отвечать установленным санитарным и техническим требованиям

не допускается заселение одной комнаты лицами разного пола старше девяти лет, кроме супругов

не допускается также заселение квартиры, построенной для одной семьи, двумя и более семьями или двумя и более одинокими лицами

лицам пожилого возраста, а по заключению лечебного учреждения также соответствующим категориям инвалидов и больных по их просьбе жилые помещения предоставляются на нижних этажах или в домах с лифтами

гражданам, которые занимали отдельную квартиру, должна быть предоставлена отдельная квартира

при проведении капитального ремонта жилого дома государственного или общественного жилищного фонда, когда ремонт не может быть произведен без выселения нанимателя (на время капитального ремонта)

Выселение, которое связано с обращением взыскания на жилое помещение, приобретенное за счет кредита (займа) банка или другого лица. Иногда жилье, купленное в кредит, не может быть оплачено по разным причинам. Тогда банк или другое лицо, предоставившее кредит, может обратить взыскание на такое жилое помещение, возвращение которого обеспечено ипотекой соответствующего жилого помещения. Обращение взыскания на переданное в ипотеку жилое помещение является основанием для выселения всех граждан, которые в нем проживают, в течение одного месяца со дня получения письменного требования кредитора или нового владельца добровольно освободить помещение. Если граждане не освобождают жилое помещение в установленный или другой согласованный сторонами срок добровольно, их принудительное выселение осуществляется на основании решения суда. При этом выселяемым гражданам следует помнить, что они имеют право на предоставление им жилых помещений из фондов жилья для временного проживания, хотя отсутствие жилых помещений из фондов жилья для временного проживания или отказ в их предоставлении не может служить основанием для прекращения выселения гражданина из жилого помещения, являющегося предметом ипотеки.

Процедура выселения из жилья, используемого по договору найма жилого помещения.

Пользование жилым помещением в домах государственного и общественного жилищного фонда осуществляется согласно договору найма жилого помещения. При этом квартиранты и временные жильцы самостоятельного права на занимаемое жилое помещение не приобретают независимо от длительности проживания. В случае прекращения действия договора найма жилого помещения одновременно прекращается и действие договора поднайма. Поднаниматель и члены его семьи, а также временные жильцы обязаны немедленно освободить занимаемое жилое помещение без предоставления другого жилого помещения. Выселение нанимателя может также осуществляться на время капитального ремонта жилого дома (квартиры), принадлежащего гражданину. Когда капитальный ремонт не может быть произведен без выселения нанимателя, владелец дома (квартиры) вправе требовать его выселения без предоставления другого жилого помещения на время проведения ремонта. По окончании ремонта собственник дома (квартиры) обязан предоставить нанимателю занимаемое им ранее или другое равноценное жилое помещение в принадлежащем ему доме (квартире).

Законодательством также предусмотрены условия выселения из общежитий, жилищно-строительных кооперативов и др.



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Аспирант кафедры гражданского процесса,

директор юридической клиники

Павлова Юлия Сергеевна