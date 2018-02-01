Встреча Трампа и Порошенко так и не состоялась

Ежегодный «Всемирный экономический форум» в Давосе подошел к концу. Те, кто ежегодно приезжают в Давос (всего порядка 5-10 тыс. человек), в основном и определяют политико-экономическую повестку дня, будучи богатейшими представителями финансово-промышленных кругов Западного мира, определяют финансовые и информационные потоки. Именно они через мировые таблоиды формируют картину мира современного поколения. Еще Самуэль Хангтингтон в своей книге «Столкновение цивилизаций» писал о «Давосской культуре» как о людях, составляющих своего рода теневое Мировое правительство. Это представители того самого либерального глобального миропорядка, той финансовой мировой элиты, которая безраздельно правила миром до самого последнего времени. Их решения достаточно серьёзно влияют на ход исторического процесса на планете.

Выступление Президента США Д.Трампа в Давосе

Президент США говорил в своей речи ... только о США. Он демонстративно ушел от того, о чем американские президенты привычно заявляли последние 50 лет (напомним, что последний раз американский Президент посетил Давос в 2000 г. – Президент Б.Клинтон). Он никого не учил демократии и не разглагольствовал об американских стратегических интересах во всем мире. Трампа интересовали только инвестиции в экономику США, он ратовал за то, чтобы американский капитал вернулся в Америку. Его главной задачей, по его словам, является то, чтобы американские граждане, независимо от цвета кожи и классовой принадлежности, зарабатывали больше, чем они зарабатывают сейчас. Он «отчитался» о проделанной работе за год своего президентства, в первую очередь – о налоговой реформе, от которой выиграли американские домохозяйства, увеличив свои доходы. Отметим, что по всемирным опросам поддержка американского лидерства в мире сократилась с 45% при предыдущем Президенте Бараке Обаме до 30% сегодня. 25 последних лет ознаменовались безраздельным господством США на мировой арене в конфигурации так называемого «однополярного мира». Сегодня Америка в лице Трампа добровольно отказывается от роли мирового жандарма и экспортера демократии в недоразвитые по американским меркам страны. Если Давос всегда был центром глобализации, где разрабатывалась и пропагандировалась с самых высоких трибун идеология глобализации, то сегодня наблюдается совсем другая ситуация. Страны вводят протекционистские меры и санкции друг против друга, идут постоянные валютные войны и т.д. Этот эффект сегодня повсеместно характеризуется как «деглобализация», олицетворением которой как раз и является Президент Трамп. «Америка превыше всего!» Трампа – это прежде всего жесткий протекционизм, закрытие рынков от китайских и индийских товаров. За свободу торговли, глобализацию и открытие рынков сегодня выступают Китай и Индия, вторая и третья экономики мира. Трамп бросает вызов всем наднациональным союзам, публично задавая вопрос мировым европейским лидерам: «Кто следующий за Великобританией покинет Евросоюз»? Первая встреча Трампа была именно с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, где оба лидера заверили друг друга и весь мир в «особых отношениях, которые всегда отличали США и Соединенное королевство». Трамп публично ставит под сомнение ООН, правильность и целесообразность функционирования НАТО. Для него сомнительны экономические отношения США с Евросоюзом. Трамп решительной рукой вывел свою страну из Парижских соглашений, из переговоров о транстихоокеанском партнёрстве, трансатлантическом инвестиционном и торговом союзе и т.д. Трамп ставит под сомнение все современное мироустройство во имя исполнения лозунга «Америка на первом месте!», под которым проходило все пребывание Трампа в Давосе. Мир по-американски навсегда уходит в прошлое. Трампизм – ответ на глубокий кризис политического лидерства в США. Вся политическая система США рухнула, если Президентом стал аутсайдер, вопреки воле своей собственной партии.

Антиамериканская позиция Европы

Европейские лидеры чутко откликнулись рядом ключевых заявлений на эту смену американского курса. Президент Франции Макрон выступил с откровенным притязанием на лидерство в ЕС, заявив, что «Франция возвращается!», и что он против того, чтобы «все страны Евросоюза развивались одновременно»: будут страны, которые впереди (Франция, Германия), и те, которые будут бежать далеко сзади (новые страны: Польша, Венгрия). По мнению Макрона, необходима двуполярная структура Европы, имея ввиду Францию и Германию, где будут исключены страны, которые отстают, те же Польша и Венгрия. По мнению наблюдателей, такие заявления Макрона напрямую ведут к развалу Евросоюза в ближайшем будущем. Канцлер Германии А.Меркель обвинила США в «недобросовестной конкуренции», и заявила, что «без России и Китая (заметим, двух главных оппонентов США) сегодня невозможно рассматривать ни один серьезный вопрос международной политики». При Президенте Б.Обаме ей бы не простили таких антиамериканистских заявлений. Теперь же Европа идет в одном направлении, а США – в другом. Поэтому можно констатировать, что послевоенная система мира подходит к концу и нас ждут колоссальные изменения в том, как будет выглядеть мир через 5-10 лет.

Фиаско украинского лидера в Давосе

Запланированная неформальная встреча П.Порошенко и Д.Трампа так и не состоялась. Сообщалось лишь о переговорах Президента Украины с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Максим Гольдарб – руководитель общественной организации «Публичный аудит» в своем интервью 27.01.18. проанализировал выступление Порошенко в Давосе: «Многие наблюдатели отметили разительное отличие выступлений Трампа и Порошенко. Президент Украины призвал Европу объединиться перед лицом российской угрозы и ...различного рода популизма и фейковых новостей (это главная проблема украинской экономики!). Порошенко заявил, что прямые инвестиции в Украину возросли в 2017 г., что, мягко говоря, далеко от истины: Если в 2016 г. инвестиции составили 3,2 млрд.$, то в 2017 г. – только 2,5 млрд.$, а чистых инвестиций – 1,5 млрд.$, что, конечно, является снижением, а не ростом. Он, как ему свойственно, выдал желаемое за действительное. Если взять самые доступные макропоказатели экономики, такие как сумму, которую украинцы потратили на себя в 2013 г., а это составит 110 млрд.$, и в 2017 – 30 млрд.$, то в экономике, очевидно, имеет место падение в 4 раза! Если Трамп заботится об увеличении доходов американских домохозяйств, то Президент Украины очевидно заботится о прямо противоположном. Сбережения украинцев «похудели» на 55 млрд.$, т.е. стали в 2 раза меньше (их просто отобрали): если в 2013 г. они составляли 100 млрд.$, то в 2017 г. – только 45 млрд.$. При этом постмайданные власти понабирали кредитов МВФ и других международных донорских финансовых организаций уже на более чем 13 млрд.$, которые необходимо будет отдавать, и уже в ближайшие годы суммы по погашению только обслуживания по кредитам будут превышать половину ВВП государства Украины. Самым возмутительным было заявление Порошенко о готовности Украины продавать землю, от продажи которой планируется выручить еще 40 млрд. $. Это очевидно против интересов украинских граждан». Одним словом, кичливый PR-образ реформатора-миротворца Петру Порошенко не удался.