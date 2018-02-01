Кто «играет» на трубе?

Еще продолжают звучать фанфары по поводу якобы великой победы Украины над «Газпромом». В правящей коалиции не устают напоминать о том, что Стокгольмский арбитраж отклонил претензии «Газпрома» на сумму 55 млрд. долларов и задекларированный россиянами принцип оплачивать весь заявленный объем газа, независимо от его выборки. По этому случаю руководство государственной компании «Нафтогаз Украины» уже получило миллионные премии.

Хотя нам не все говорят. Например, что арбитраж постановил обязать Украину приобретать у «Газпрома» не менее 5 млрд. кубометров газа ежегодно. И глава «Нафтогаза» Андрей Коболев уже заказал у российского монополиста названное количество голубого топлива. При этом он сообщил, что в данное время Украине это выгодно ввиду снижения стоимости газа. И нашей стране не помешает пополнить свои газовые хранилища. Напомним о том, что Стокгольмский арбитраж обязал Украину выплатить «Газпрому» 2 млрд. долларов, что уже говорит о завышенных оценках успеха «Нафтогаза». Не получилось у Украины и «спрыгнуть» с газовой иглы России. Поскольку наша страна продолжает закупать голубое топливо у Словакии. Но по пресловутой «трубе» идет реверсом опять-таки российский газ, просто сначала перекачанный в Европу. И наша страна по-прежнему теряет средства на транспортировке. Наши политики рассуждают, что Киеву теперь выгодно закупать газ прямо на своей границе. Но умалчивают о том, что Украина потеряла 2 млрд. ежегодно от транзита голубого топлива в Европу. И наши дипломаты и народные депутаты яростно выступают против прокладки «Северного потока» по дну Балтийского моря, считая, что это снижает газотранспортный потенциал Украины. А тут еще ускоренными темпами Россия прокладывает газопровод «Южный поток» по дну Черного моря. Так что слова экспертов о том, что украинский газопровод вскоре может превратиться в металлолом, и Россия сможет поставлять газ в Европу окольными путями, подтверждаются. Многие страны Европейского Союза настаивают на увеличении поставок голубого топлива из России. Ведь в Европе, кроме Норвегии, нет своих энергоресурсов. Свою выгоду стремится извлечь и «Нафтогаз», норовя поднять цены на поставку голубого топлива. Поскольку от количества потребленного газа зависит зарплата у компании-монополиста. На заседании Кабинета министров премьер-министр Владимир Гройсман прямо спросил у Министра топлива и энергетики Игоря Насалика, намерен ли тот поднимать цену на газ, о чем пишут СМИ. Насалик сказал, что таких планов нет, по крайней мере, в этом сезоне. Надо полагать, что Министр имел в виду отопительный сезон, который, как известно, завершается в апреле. А что будет дальше? А там, скорее всего, «Нафтогаз» развернется вовсю.

В Давосе на Всемирном экономическом форуме Президент Петр Порошенко пообещал директору-распорядителю Международного Валютного Фонда Кристин Логард, что даст нужные указания правительству по повышению цены на газ. В то же время Владимир Гройсман не хочет идти на уступки МВФ, и сдерживает рост стоимости голубого топлива. Нынче население получает газ по семь тысяч гривен за кубический метр. В Международном Валютном Фонде хотели бы поднять стоимость газа до 10 тысяч гривен за кубометр. Заявления Петра Порошенко, как и главы «Народного Фронта» Арсения Яценюка на предмет того, что Украина соскочила с газовой иглы, явно противоречат действиям этих политиков. По мнению многих экономических экспертов, они давно уже «играют на трубе». Поскольку газовый бизнес весьма доходен. И не случайно в Киев в свое время приезжал тогдашний вице-президент США Джо Байден. Говорят, что он тоже связан с газовым бизнесом.

А тем временем Национальное Антикоррупционное бюро проводит обыски в администрации государственного предприятия «Укргазодобыча». И появилась информация о готовящейся экстрадиции беглого газового олигарха народного депутата Александра Онищенко, которому наши власти позволили убежать за границу. Видимо, боялись, что тот раскроет коррумпированные схемы хищения голубого топлива.

Народный депутат Сергей Каплин требует от Минтопэнерго обнародовать объемы добычи украинского газа на государственном предприятии, поскольку есть и скважины, которые находятся в частной эксплуатации. Но в любом случае в Украине должно добываться не менее 16 млрд. кубометров голубого топлива, что вполне хватает для населения.

«Поиграть на трубе» хотели бы многие. И Президент Петр Порошенко здесь не исключение. Недавно он воспользовался новыми законами и увеличил количество своих представителей в НКРЕ КП. Где бывший менеджер «Рошен» Дмитрий Вовк регулирует энергетические тарифы. И там речь идет о европейской цене на газ. Видимо, Вовк забыл, что у нас украинская заработная плата.